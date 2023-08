数ある商品の中から古着屋おにゃんこぽんを閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

ストリートからヴィンテージまで出品しております!

#古着屋おにゃんこぽん

⚫商品名

⚫ポイント

フロントにグリーンの刺繍ロゴが入った人気タイプのフーディです◎

一枚で様になる◎

ステューシー STUSSY

センター ストックロゴ 刺繍

スウェット パーカー

フーディ

⚫状態 中古

フロント・右袖小さいシミ、使用感、色褪せはそれこまでなく、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^

⚫カラー

イエロー グリーン 黄色 緑

⚫サイズ

L(着丈68cm、身幅61cm、肩幅55.5cm、袖丈69cm)

送料無料、即購入OKです!

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

