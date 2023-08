■商品ブランド:Ray-Ban サングラス

■シリアル:RB2140

■サイズ:画像参照【写真4枚目】

フロント→143ミリ

■商品ランク:中古A

状態

商品は非常にきれいで極美品にちかいと言える状態です!

●レンズ:良好

【遮光レンズ】

●フレーム:良好

【べっ甲柄】

●テンプル:内側ブルー、外側オレンジ

【浮きなし美品】

●鼻当て:良好

【フルフッキングモデル】アジア使用

●付属品:あり

【ケース・クロス】使用感あり

●購入場所

JBAブランドオークションにて購入

【真贋済み・要資格免許】

※サイドのオレンジラインからのブルーフラッシュレンズ♪内側のブルーと明るめのべっ甲柄★どこから見てもオシャレ!

これからの季節に目立つ事間違いなし♪

他にも多くのサングラス取扱っております☆

↓↓↓↓

#ウッチストアのRayBan全商品

フォローして頂ければ、価格帯に応じたお値引きございます☆(プロフィール参照)

↓↓↓↓

#ウッチストアのサングラス・メガネ

他サイトでも販売をしておりますので、急な削除等ご理解頂けますと幸いです。

届いた商品が万が一壊れていたり、おかしい場合は遠慮なくおっしゃって下さい!

中古商品となりますので、小さなスレ、キズなどある場合がございます、ご理解頂ける方のみご購入をお待ちしております。

几帳面な方は、ご購入をお見送りくださるとありがたいです!

購入後に思っていた物と違う、イメージと違うといった内容での返品はお受け出来ません

m(_ _)m

コメント、質問等大変有難いのですが、様々な商品がありますので、正確に答えられないこともありますがご理解頂けると助かります。

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

