管理番号 #0215★2

ノースフェイス バルトロライトジャケット XL



白い方が黄ばんでいます。

⚠︎事前にプロフィールの方御確認ください。

取引の際の注意事項、値下げ等について記載しております。

《素人採寸故、多少の誤差は御容赦ください》採寸は平置にて計っており、着る時は生地のストレッチで大きいサイズまで大丈夫な場合が多いです。

サイズ:165

身幅:54cm

※左右のわきの下の幅、伸ばさない状態(平置)で

着丈:64cm

《着用回数、購入時期、体型等の質問はお受けしておりません》

値下希望の方はフォロー割引が適用出来ます。

¥10000以上→¥1000引き

¥4001〜¥9999→¥500引き

¥3001〜¥4000→¥300引き

¥2001~¥3000→¥200引き

¥1001〜¥2000→¥100引き

¥1000以下→値下げなし(送料、手数料込みですので、ご勘弁下さい)

※上記以外の値下はお受けしておりません。

「○円で即決します」「フォローしたので◯円で」というコメントについてもお断りさせて頂きますので御遠慮ください。

こちら以外にも↓など出品しております。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 傷や汚れあり

