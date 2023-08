⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ︎

新品未使用 エルメス ペンダント ミニ・ポップHネックレス ホワイト



美品 クリスチャンディオール 鍵ネックレス 南京錠 シルバー



プラチナpt850 ネックレス 0.5㎜ 45cm スライド式 1.48 g

【☆プレゼントされて嬉しい=プレゼントして嬉しい★】

【極品】元カレからのプレゼント ダイヤモンドPT950 D1.00ct



天然パライバトルマリン ネックレス パライバネックレス パライバ0.24ct



✴️人気のカメオ✴️ストーンカメオ

Kawai★Dollのお店へようこそ♪

特品⭐︎アウイン アウィナイトネックレス 販売開始



レア/未使用/ヴィヴィアン/Worlds end限定/ディアマンテホーンティアラ



18金 K18YG ダイヤ リング 0.55ct ダイヤモンド 4.7g 12号

♡すべて新品未使用!

【激レア】フライ ヴィレ(frey wille) Joy of Life

♡送料無料!

マイケルコース ブレスレット 袋付き



SALE新品高品質プラチナダイヤリング0.36(E-VVS1-EX)0.08



K18刻印 カメオ ネックレストップ

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ︎

VTOPIA ユートピア DAISY SONG チョーカー



☆未使用品☆synchro crossingsシンクロクロッシングズ ネックレス



一粒♡cz ダイヤ ネックレス♡ストーン♡シルバーネックレス シンプル 上品



シャンカリジュエリー ネックレス ドゥルージーアゲート とんぼ SHANKARI

。* ❤︎… 商品説明 …❤︎*。

STAR JEWELRY K18 ダイヤ&オパール ムーン ネックレス



タンザナイト ネックレス



アガット 18K ダイヤモンド ネックレス ピンクゴールド

天然ヘリオドール(イエローベリル)と一粒ダイヤ。

K18WG ダイヤネックレス 0.12ct 2.3g ダイヤモンド ネックレス



高級✨黒蝶真珠ネックレス



スワロフスキー SWAROVSKI リング ネックレス

エメラルドやアクアマリンと同様のベリルファミリーで、大変美しく希少性高いネックレスです。

『専用です』天然タンザナイト ダイヤモンド 計1.20ct PT900/850



天然サンゴ 6連ネックレス

イエロー系のベリル(ヘリオドール、ゴールデンベリル)ですが、かつてはイエロー~ゴールドのものは全てヘリオドールと呼ばれていたと伝わります。

ミオン様専用



アーカー ビリーブユー ネックレス ロング

ヘリオドールの名前の由来は、太陽を意味するギリシャ語の「Helios(ヘリオス)」からきています。

ほぼ新品 プラチナダイアモンド



ヴァンドーム K18 ダイヤモンド ネックレス ハート型 ラインハート

ダイヤモンドとの組合わせも少なく、プレゼントに喜ばれる一品です♫

美品 ティファニー ラビングハート パロマピカソ ネックレス A01544



新品!フェスタリアK10YGダイヤモンドネックレWish upon a star



正規品★ GIVENCHY ヴィンテージ BIG Gロゴ ペンダントトップ

※画像は実際の画像です。

【TIFFANY&CO.】ティファニー ビクトリア スモール ネックレス 箱



info_tom様◆Loree Rodkin ネックレスチェーン



美品 18金 ペーパーチェーン ネックレス 5.4g 60.5cm K18



NAVAJO ナバホ族 ターコイズ インディアン ネックレス ペンダントトップ

。* ❤︎… 商品内容 …❤︎*。

クリスチャンディオール ヴィンテージ ネックレス



まめもち様専用プラチナダイアモンドネックレス



美品 スワロフスキー ネックレス ピアスセット5219747

♡18Kヘリオドールダイヤモンドネックレス(チェーン付属)

ジョージジェンセン ヘニング コッペル



Z1476 超美品 エルメス ディーヴァバッファローホーン×ラッカーネックレス



NOJESS 月モチーフ+星モチーフK10YG ダイヤモンドネックレス 50cm

♡素材 18金

サブリナデホフ ネックレス

♡宝石 ヘリオドール(ベリル):1.3ct SL1ダイヤモンド:0.013ct

専用JE138★高級 ダイヤモンド0.75ct プラチナ ペンダントヘッド



Tiffany tスマイルネックレス シルバー925

♡サイズ ペンダント 0.93cm×0.60cm

プラチナダンシングストーンペンダント 天然ダイヤモンド 0.2ct

チェーン長さ 40cm+延長5cm

ティファニー 1837モンタージュ クッションペンダントネックレス 証明書付き



【天然】シトリン ネックレス 43.8x10mm



ベネチアングラス ネックレス イヤリング

タンザナイトもあります。

K10 オパール ダイヤ ネックレス

⇒ #Kawai★Doll_jewelry_D

タヒチ産高級パール(ダイヤ付)ミンクのネックレス



【希少!】宇宙からの贈り物◆隕石◆シルバーネックレス「ハート」M1



メノウカメオダイヤモンドペンダント K18 0.12ct 2.4g



ペンダントトップ Pt900



かぶとちゃんイエローゴールドペンダント❣️✨



ヴァンクリーフヴィジョネア

◉発送方法

K18YG蝶々パピヨン*ダイヤモンドぎっしりペンダントトップ



K18WG ダイヤ 0.30ct 3連 ネックレス 美品 現在 過去 未来



最終値下げ QVC PT850 テーパーカットチェーン ネックレス 保証書付 ⑧

ゆうゆうメルカリ便 or 定形外郵便

K18WGブラウンダイヤモンドネックレス

でお送りします!

DIOR チョーカー ネックレス ディオール



【希少☆箱付き】 Dior CLAIR D LUNE ネックレス



アガットネックレス



輝きと色味をあわせながら厳選 彩鮮やかな天然石サファイアWGペンダントネックレス

♡可愛いアイテム勢ぞろい♡

高級 ブラックダイヤモンド K18WG 2.50ct ダイヤ ネックレス 人気

⇒ #Kawai★Doll_jewelry

【希少】フェラガモ ヴァラ チョーカー



13141【美品】クリスチャンディオール ロゴネックレス

♡ダイヤモンドなら..♡

k18 天然 ブラックオパール 大粒 5.48ct ダイヤモンド トップ

⇒ #Kawai★Doll_jewelry_D

パライバトルマリン ネックレス pt900



ビンテージ ジョージジェンセン 1996 葡萄カーネリアンネックレス



AHKAH ネックレス イニシャル A ダイヤモンド



アンティーク ネックレス トップ pt900 ダイヤモンド グリーン

天然石ネックレス

ティファニー SV925 オーバルタグ ロング ネックレス[g31-10]

18金 K18 18K

まいめろ 様 専用Louis Vuitton ルイヴィトン ネックレス ゴールド

天然石 パワーストーン ヒーリングストーン

ゆきざき NOMBRE ナンバーネックレス9 Sサイズ

ダイヤ ダイヤモンド スワロフスキー

喜平ネックレス K18 金18

イエロー

新品!【Gabriela Artigas】Silver Necklace

誕生日 ホワイトデー 記念日 七五三 母の日 クリスマス

カレンシルバー カレン族 バタフライネックレス

結婚式 ブライダル ウェディング

ジャスティンデイビス ピンクゴールドネックレス

フォーマル レディース

ダイヤモンド/0.30ct フラワーモチーフ ネックレス K18YG G6943



257 449 メルピロ様専用出品(2点)



ヴァンドーム青山 18金ホースシューネックレス



山本真理MARI YAMAMOTO K18他ネックレス



DIAMANTE HEART ネックレス



『『品質保証』』 pt950 プラチナダイヤモンドネックレスm7

Kawai★Doll

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ︎【☆プレゼントされて嬉しい=プレゼントして嬉しい★】Kawai★Dollのお店へようこそ♪♡すべて新品未使用!♡送料無料!⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ︎。* ❤︎… 商品説明 …❤︎*。天然ヘリオドール(イエローベリル)と一粒ダイヤ。エメラルドやアクアマリンと同様のベリルファミリーで、大変美しく希少性高いネックレスです。イエロー系のベリル(ヘリオドール、ゴールデンベリル)ですが、かつてはイエロー~ゴールドのものは全てヘリオドールと呼ばれていたと伝わります。ヘリオドールの名前の由来は、太陽を意味するギリシャ語の「Helios(ヘリオス)」からきています。ダイヤモンドとの組合わせも少なく、プレゼントに喜ばれる一品です♫ ※画像は実際の画像です。。* ❤︎… 商品内容 …❤︎*。♡18Kヘリオドールダイヤモンドネックレス(チェーン付属)♡素材 18金♡宝石 ヘリオドール(ベリル):1.3ct SL1ダイヤモンド:0.013ct♡サイズ ペンダント 0.93cm×0.60cm チェーン長さ 40cm+延長5cmタンザナイトもあります。⇒ #Kawai★Doll_jewelry_D◉発送方法ゆうゆうメルカリ便 or 定形外郵便でお送りします!♡可愛いアイテム勢ぞろい♡⇒ #Kawai★Doll_jewelry ♡ダイヤモンドなら..♡ ⇒ #Kawai★Doll_jewelry_D天然石ネックレス18金 K18 18K天然石 パワーストーン ヒーリングストーンダイヤ ダイヤモンド スワロフスキーイエロー誕生日 ホワイトデー 記念日 七五三 母の日 クリスマス結婚式 ブライダル ウェディングフォーマル レディースKawai★Doll

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

k18 18K ネックレス 18金 刻印 ロンドンブルートパーズ ブルートパーズティファニー Tスマイル ミニ ダイヤモンド ネックレス淡水真珠 豪華 ネックレス★エルメス ネックレス★DIOR ディオール アニマル キリン パール 星 スター ネックレス 希少美品K18WG 2連ネックレスるる様専用 最高品質! 大粒! 天然モルダバイト 新品 鑑定書可激安 优化無しの天然桜丸玉 本翡翠ネックレスツバ@即購入OK❗️❗️様専用 LOUIS VUITTONネックレス