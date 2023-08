アクタス Actus five by five

アクタス Actus five by five サイズ横210x奥行き95x高さ65cm(座面まで36cm)使用期間 8、9年ぐらいだったと思います。使用感等あります。裏面の不織布が劣化に伴いボロボロになってしまったので、とってしまいました。中古品なので気になさらない方、宜しくお願い致します。★five by five(ファイブ・バイ・ファイブ)★革のソファにこだわり抜いて生まれた、 アクタスのオリジナルブランド。鮮やかな発色のレザーや、 ムートンのように柔らかなレザー、厚みのある重厚なレザーを作り手とともに開発し、レザーソファに新たなる価値を付け加えてきました。その後「five by five=五惑に訴えるソファ」としてデザインを一新。レザーの加工をーから行うことで高い品質とコストパフォーマンスを実現し、使い込んだような風合いのソファが魅力です。★早めに処分したいので、お値下げ致します。宜しくお願い致します。

