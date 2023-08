古着 80年代

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着 80年代 MLB CHICAGO CUBS シカゴカブス SNOOPY スヌーピー キャラクタープリントTシャツ メンズL ヴィンテージMADE IN USAブランドARTEX特徴クルーネック(丸首)SNOOPY スヌーピーSNOOPY ヴィンテージモデル 形状MLB CHICAGO CUBS シカゴカブス キャラクタープリントTシャツ素材 コットン 50% ポリエステル 50% カラー ブルー系 青色柄 プリントMADE in USA年代 80年代表記サイズ Lサイズ着丈 63cm身幅 52cm肩幅 50cm袖丈 16cm希少ヴィンテージ80年代

