ディテールやデザインから

70年代 頃のものです

【サイズ/カラー】

直径:約23×33×62cm

暗めのブルーに白っぽいベージュです、

地味過ぎないコーデに馴染むカラーです

【状態】

底のビスが一つ取れており

もともと取り外しの出来る

肩掛けのストラップが付いていたと思われますが

欠損しております。

内側は見た目もきれいで(画像①②)

嫌なベタつきなどなく使用は問題ないです。

底も比較的にきれいで特に汚れは見られず

おそらく屋内中心で使用されていました。

使用感や薄汚れや劣化は見られますが

見た目は特に問題ないかと思います。

【備考】

ビスにNIKEの刻印が入っていて可愛いです♪

ベンチレーションや

ダブルジップもセンスが良いです!

個人的には作りの良さが伺える取っ手の仕立ての良さ(画像②)です、適度に厚みがあり荷物を沢山入れても手に食い込みにくく荷物の多い方は重宝します

数日の旅行なら問題ないビッグサイズです!

全体が写ってる写真は

形が分かりやすいように

中に物を詰めて撮影してます

他にもNIKE/オレンジタグのアイテム

着こなしのポイントになる鞄を出品してます!

#NKEどれ? #ORGどれ? #BAGどれ?

で検索して頂くと見れるので

是非チェックしてみて下さい

まだまだこの年代のものを出してます!

#70sどれ? で検索してみて下さい

〝 ボストンバッグ バッグ ビッグサイズ

ゴツナイキ 筆記体 ジョーダン adidas puma fila

ビンテージ vintage 80年代 70s 80s …〟

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディテールやデザインから70年代 頃のものです【サイズ/カラー】直径:約23×33×62cm暗めのブルーに白っぽいベージュです、地味過ぎないコーデに馴染むカラーです【状態】底のビスが一つ取れておりもともと取り外しの出来る肩掛けのストラップが付いていたと思われますが欠損しております。内側は見た目もきれいで(画像①②)嫌なベタつきなどなく使用は問題ないです。底も比較的にきれいで特に汚れは見られずおそらく屋内中心で使用されていました。使用感や薄汚れや劣化は見られますが見た目は特に問題ないかと思います。【備考】ビスにNIKEの刻印が入っていて可愛いです♪ベンチレーションやダブルジップもセンスが良いです!個人的には作りの良さが伺える取っ手の仕立ての良さ(画像②)です、適度に厚みがあり荷物を沢山入れても手に食い込みにくく荷物の多い方は重宝します数日の旅行なら問題ないビッグサイズです!全体が写ってる写真は形が分かりやすいように中に物を詰めて撮影してます他にもNIKE/オレンジタグのアイテム着こなしのポイントになる鞄を出品してます!#NKEどれ? #ORGどれ? #BAGどれ?で検索して頂くと見れるので是非チェックしてみて下さいまだまだこの年代のものを出してます!#70sどれ? で検索してみて下さい〝 ボストンバッグ バッグ ビッグサイズゴツナイキ 筆記体 ジョーダン adidas puma fila ビンテージ vintage 80年代 70s 80s …〟

