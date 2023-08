BURLAP OUTFITTER s/s camp shirt solid Dark mustard

(メンズ、レディース、ユニセックス)

バーラップアウトフィッター

ショートスリーブ キャンプシャツ ソリッド / ダークマスタード /新品 /サイズXL

2022年購入、未使用品です。

撥水生地

◉商品説明

BURLAP OUTFITTERとは"ASK THE FABRIC"(生地に訊け)がメインコンセプト。

高機能素材を使用して、デザイン性の高いデイリーウエアを提案します。

軽くて暖かい、雨風に強く蒸れにくい、柔らかく着心地が良い、簡単に洗えてすぐ乾く・・・。

実際に着て使ってみなければその機能を体感出来ないという意味では時代に合っているか判りませんが、アウトドアやミリタリーのフィールドでも使用される高機能素材のパフォーマンスを是非体感してみて下さい。

速乾性、UVカット機能のあるSUPPLEX NYLONを使用したキャンプシャツ

両胸にフラップポケットが設けられています。

裾はストレートのボックスシルエット。

フロントには開閉に便利なスナップボタンを採用。

シンプルな開襟シャツですが、バックスタイルは背面にベンチレーションが付き。

袖、背中に向けて、メッシュムレを

速乾性、UVカットに優れたSUPPLEXナイロンシェル

カラー···イエロー

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

襟···オープンカラー(開襟)

素材···UVカット ナイロンシェル

季節感···春、夏、秋

Fabric:Suplex Nylon

◉平置き採寸です。誤差はご了承ください。

身幅:62 cm

着丈:76 cm

袖丈:25.5 cm

肩幅:54 cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バーラップアウトフィッター 商品の状態 新品、未使用

