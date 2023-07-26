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【新作入荷!!】 ターコイズジュエリー花 ネックレス

商品の説明

材質···シルバー
m様取り置き7/1まで　PT900 ネックレス　スレンダー
装飾···ターコイズ
イジュンギ　ファンミーティング　アクセサリー　セット

ete ブレスレット250227 e-グレイン 新品 K18 大幅値下げ中
上質なペルシャニシャプール産ターコイズを使用したペンダントになります。
天然石　大玉タイガーアイ
国内にはない上質なものですので早い者勝ちになります。
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品質保証として鑑定書おつけいたします。
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希少極美品✨クリスチャンディオール パール珊瑚 ネックレス CORAL ゴールド

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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材質···シルバー装飾···ターコイズ上質なペルシャニシャプール産ターコイズを使用したペンダントになります。国内にはない上質なものですので早い者勝ちになります。品質保証として鑑定書おつけいたします。#lusttocreation #creation #aves #avesjewelry #imagination #creators #creatorsbrand #turquoise #silverjewerly #turquoisejewelry #art #music #nature #explore #meditation #discipline #worldexplorer #fearless #guitar #dtm #civilization #ahuramazda #oriental #mesopotamiam #ターコイズ　#ジュエリー　#ペンダント　#バングル　#シルバー　#ゴールド　#ターコイズジュエリー

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商品の状態新品、未使用

【新作入荷!!】 ターコイズジュエリー花 ネックレス

31分钟前

【新作入荷!!】 ターコイズジュエリー花 ネックレス

¥33,000 ¥18,810

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