CLANE WAIST RIBBON PAISLEY SHIRTS ONEPIECE 2

ウエストリボン ペイズリー シャツワンピース

■ブランド

CLANE (クラネ)

■商品名

WAIST RIBBON PAISLEY SHIRTS ONEPIECE

ウエストリボン ペイズリー シャツワンピース

■商品説明

◇CLANE大人気完売商品。現在廃盤です。

◇CLANEオリジナルのペイズリー柄を使用したワンピース。

◇ウエストのリボンディテールが特徴的。

◇リボンを結んでウエストマークすることで、すっきりとした着こなしに。

◇スカート部分はマーメイド風シルエットで女性らしいデザインに仕上げております

◇肩はタック入りで袖はボリューム感あるスリーブ。

◇ウエストのリボンをキュッと締め、ブラウジングすることでバランスの取れたメリハリのあるコーディネートに◎

■商品コンディション

未使用。値札タグなし。

破れや汚れなし。自宅保管の為、

神経質な方のご購入はお控えください。

■サイズ

◇表記サイズ 2

◇平置き採寸 着丈121cm バスト52cm 肩幅51cm 袖丈51cm ウエスト41cm

\ レディース多数出品中 /

他にも人気ブランド、

インポート、ファストファッション

新品から古着まで幅広いアイテムを

多数取り揃えています!

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#いもけんぴ全商品

︎︎︎︎︎︎☑︎ ワンピース マキシワンピース ロングワンピース ミモレ丈ワンピース ミディワンピース 長袖ワンピース 長袖 ブラウスワンピース シャツワンピース ペイズリー 総柄 花柄 古着 ヴィンテージ ボリュームスリーブ アシメ アシンメトリー 送料無料 送料込み

*未使用ですが、一度は人の手に渡った商品のため、神経質な方はご購入をお控えください

*ご使用の端末やモニターにより実際の商品との素材感、色合いなど若干異なる場合がございますので

ご了承ください。

*お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。そのため、基本はサイズ最安値で発送いたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。

*配送業者、日時を指定希望の場合、購入前にコメントでご相談下さい。

25-7

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クラネ 商品の状態 未使用に近い

