お気に入りの LGO様ご専用 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

ご覧頂きありがとうございます☺︎

レディース 長袖 ツートン ボーダー柄 猫刺繍 カットソー ロング丈 未使用品

プロフご一読くださいませ。

♦︎ Deuxieme Classe

Lily Linen アゼ プルオーバー

♦︎新品タグ付き

♦︎価格27500

♦︎カラーホワイト

♦︎ 素材本体:シルク61%、リネン39% 生産国日本

♦︎商品番号22080500404010

ベイクルーズストアにて初販購入したお品でございますが、中々着用機会がなく保管しておりました。

☆ 新品のお品ですが、自宅保管の為、少しでも気になさる方はご購入お控えくださいませ。

☆ なるべくコンパクトにして発送予定でございます。ご了承くださいませ。

☆送料、手数料込みの価格設定でございます。

ご了承頂けます方のみご購入お願いいたします。

☆即購入OKです。

どうぞ宜しくお願いいたします☺︎

↓以下サイト引用↓

Deuxieme Classeの名品、Lily Linen ニットが新色で登場。

肩を抜いて着ることもできる広めに開いたボートネックは、ネックラインを華奢な印象に演出。

リネンとシルクを織り交ぜたニットはざっくり感が魅力で、光沢もあり上品見えする一枚です。

リネン特有のさらっと感がありながら、素肌にもやさしい柔らかな肌触り。

女性らしい丸みと、抜け感が生まれる、計算されたフォルムが特徴的。

程よい透け感で、見た目にもヘルシーな清涼感のあるニットです。

そのまま着るだけでスタイルが決まるリネンニット。

完成したシルエットはどのパンツに合わせても絶妙なバランス。

今年はワイドパンツやでハーフパンツで少しモダンに合わせたい。

MUSE de Deuxieme Classe

ドゥーズィエムクラス

アパルトモン ドゥーズィエムクラス

マディソンブルー

AP STUDIO

plage

イエナ

スピックアンドスパン

ユナイテッドアローズ

トゥモローランド

マディソンブルー

ロンハーマン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 新品、未使用

