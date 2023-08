#★★アイランド_レディース_おまとめ検索★★

アク コロネ ゴアテックス トレッキングシューズ です。

アク(AKU)は高品質な登山靴からタウンユースの靴まで製造、販売を続けているイタリアのブランドです。

コロネは足首周りのフィット感とアッパーのしなやかさで、歩きやすさが人気の定番モデルです。

1996年からのロングセラーです。

ハイキングからアルパインまでスリーシーズンに活用できます。

中長距離のトレイルにも対応します。

ゴアテックなので悪天候でも安心感が有ります。

ソールが堅固なので岩稜帯でも活躍します。

アイゼン装着は想定されていません。

未使用品ですので状態に不具合は有りません。

箱が有りますがサイズ表示が本品と違っています。

サイズはUK6でレディースの24.5~25cmに該当します。

★未使用品ですが保管品になりますのでご理解のうえご検討をお願いいたします。

★フォロー割・リピーター割・おまとめ買い割あります。

プロフィールをお読みください。

★返品について

返品は可能ですが取引完了前に必ずご連絡ください。

購入者様のご都合による場合は、送料は購入者様のご負担でお願いいたします。

高額商品の場合は返品をお断りする場合が有ります。(すり替えなどの理由のため)

◆「アイランド」について

メンズ・レディース古着を販売しております。

主なブランドは

ナイキ

アディダス

チャンピオン

ポロラルフローレン

リーバイス

ステューシー

パタゴニア

ザノースフェイス

モンベル

ユニクロ

フレッドペリー

コーチ

などです。

またバッグやリュックなども取り扱っております。

よろしくお願いいたします。

#トレッキングシューズ

#登山靴

#ハイキングシューズ

#ブーツ

#ミドルカット

道具...靴・ブーツ

素材...本革

機能...透湿

シーズン...オールシーズン

商品の情報 ブランド アク 商品の状態 新品、未使用

