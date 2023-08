激安大特価！ Denim HERILL Good Flag Luck デニム/ジーンズ

1月14日(土)よりHERILLの2023SSシーズンがスタート。

先陣を切って入荷したのがこちらの「HL Denim Good Luck Flag 4PK」です。

昨シーズン好評のブラックデニムに続き、今シーズンは春夏らしいアイスブルーでのリリースとなります。

コインポケットを除いた定番の4PKデニムに、古着でも度々目にするようなフリーハンドのメッセージを加えたディテールがポイントになっています。

フロントにはタックが入り、そのゆとりのある腰回りから膝下にかけては若干テーパードしたシルエット。

絶妙な色落ち感を表現しながらも、上品さも併せ持ったHERILLらしい一本です。

既に完売寸前、入手困難のアイテムです。

※定価は47,300円

※若干サイズが合わずサイズ3も購入したため出品しました。

【size/2】

ウエスト>80

股下>71

総丈>104

裾幅>23

カラー···ブルー

丈···フルレングス

シルエット···テーパード

デニム加工···ウォッシュド

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

10 eyevan

BJクラシック

MYKITA

eyevan7285

999.9 フォーナインズ

YUICHI TOYAMA

comoli コモリ auralee オーラリー

lechoppe

Native sons ネイティブサンズ

Supreme シュプリーム

OLIVERPEOPLES オリバーピープルズ

白山眼鏡店

MOSCOT LEMTOSH モスコット レムトッシュ

comme des garcon/コムデギャルソン

sacai/サカイ

NEEDLES ニードルス

THE NORTH FACE ノースフェイス

ユナイテッドアローズ

ゾフ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1月14日(土)よりHERILLの2023SSシーズンがスタート。先陣を切って入荷したのがこちらの「HL Denim Good Luck Flag 4PK」です。昨シーズン好評のブラックデニムに続き、今シーズンは春夏らしいアイスブルーでのリリースとなります。コインポケットを除いた定番の4PKデニムに、古着でも度々目にするようなフリーハンドのメッセージを加えたディテールがポイントになっています。フロントにはタックが入り、そのゆとりのある腰回りから膝下にかけては若干テーパードしたシルエット。絶妙な色落ち感を表現しながらも、上品さも併せ持ったHERILLらしい一本です。既に完売寸前、入手困難のアイテムです。※定価は47,300円※若干サイズが合わずサイズ3も購入したため出品しました。【size/2】ウエスト>80股下>71総丈>104裾幅>23カラー···ブルー丈···フルレングスシルエット···テーパードデニム加工···ウォッシュド股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬

