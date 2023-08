BLOHM HOMIES RATブラック

サイズ27cm

即購入◎

購入が決まった際綺麗にしてから

発送致します。

HOMIES RAT(ホーミーズ ラット)定番で製作しているローファー。スニーカー以上革靴未満、ドレスからカジュアルまで幅広いスタイルでご着用頂けます。ビブラムソールを採用し長時間の歩行にも対応した逸品でございます。BLOHM(ブローム)”SHADE OF TOKYO”のコンセプトを元に無国籍都市、 東京のカルチャーの陰に隠れた物、事を消化しデザインしている。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ブローム 商品の状態 未使用に近い

