贅沢品 SNS話題殺到　カフネ　スタンスウォレット ショルダーバッグ

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完全正規品！！偽物がかなり出回っています。気をつけてください。買ったばかりのほやほやですが、やはりサイズを大きいのに買い替えたい為出品CAFUNE カフネ WALLET カラー : ブラウンストーン×シルバー金具サイズ: 本体 : 22.5×13×5cm 持ち手の長さ: 5cm ショルダードロップ: 46-53cm牛革#スタンスウォレット人の手に渡った商品ですので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。2日以内に発送させて頂きます税込64900買ったばかりの品ですので、値下げはできません。#H&M, #ZARA, #Bershka, #Stradivarius, #PULL&BEAR, #GRL, #SHEIN, #ZAFUL, #Honeyspot, #jemiremi, #ASOS, #MANGO, #Honeys, #MOUSSY, #SLY, #rienda, #EMODA, #ungrid, #EGOIST, #MURUA, #SPIRALGIRL, #GLOBALWORK, #JEANASIS,#HARE, #antiqua, #ROSEBUD, #Ameri#VINTAGE, #UNITED #ARROWS, #BEAUTY&YOUTH, #FRAY #UN3D, #STUDIOS, #IENA, #SNIDEL, #JILLSTUART, #TOGA, #MERCURYDUO, #nanouniverse, #TOMORROWLAND, #JaneMarple #スナイデル #snidel #SNIDEL #スナイデルバリエーションプリントワンピース #バリエーションプリントワンピース #ワンピース #ロングワンピース #夏服 #デート服 #スナイデルワンピース #フーズフーチコ #スナイデルロングカラー···ベージュ素材···本革