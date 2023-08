人気を誇る [値下げ]AIR ZOOM ALPHAFLY NEXT%2 26.5cm ランニング

値下げしました。よろしくお願いいたします。

ユーザータイプ···フルマラソン向け、メンズ

これまで踏破した距離(km)···20 〜 24.9km(推測)

靴のサイズ···26 〜 26.5cm

特徴···シューズ袋あり、箱あり

ご覧いただきありがとうございます。

Nike zoom alfafly next%2【ミントフォーム】サイズ26.5cmになります。

某フリマサイトで状態が良い中古品を購入しましたが、サイズが合わず使用しないため出品します。状態につきましては、写真の通りとなります。

購入時の走行距離はわかりませんが、おそらくあまり使用していませんでした。購入後アスファルトでの約200m流しを5本しただけです。

付属品は、写真のものがすべてになります。

シューズ袋もあります。

中古品、自宅保管の為、ご理解いただいた上で、ご購入をお願い致します。ペット・タバコは無しです。また、写真の映り方でイメージが異なる場合がございますので、予めご了承願います。

参考までに当方シューズサイズ

・ズームフライ5 26.5cm 前足部余裕ありちょうど良い

・アディゼロアディオスプロ3 26.5cm 前足部余裕ありちょうど良い

・アシックスグライドライド26.0cm 前足部あまり余裕なしだが履けなくもない

・アシックスメタライド26.0cm 前足部あまり余裕なしだが履けなくもない

その他、ご不明な点がございましたら、コメント欄にご記入をお願い致します。

検索用

ナイキ

NIKE

アルファフライ

アルファ フライ

アルファフライ2

ネクスト

ネクスト%

ネクスト%2

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

