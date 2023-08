【初回限定お試し価格】 samba Adidas classic サンバ 新品未使用 25.5cm スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

品番:019000

サイズ:25.5cm (US7.5)

天然皮革/ゴム底

新品未使用・未着用

即日発送可能、無言購入歓迎です。

その他気になる事はコメントにてお願いします。

値下げ不可でお願いいたします!

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

