新しい季節 Old Stussy ナイロン ジップ マウンテンパーカー ブラック XL ナイロンジャケット

Stussy

Size : XL

Material : 100% Nylon / 100% Polyester (Lining)

Condition : Used Condition (7/10 Condition)

Old Stussy

寸法 (cm)

着丈 : 81

身幅 : 62

裄丈 : 95

Stussyのナイロンマウンテンパーカー。

生地はライトめなナイロン。ジップはダブルジップの仕様で、コーディネートに変化を与えられます。

サイズはXLと大きめですが、裾にはドローコード、袖はベルクロで調整出来ますのでサイズとしては幅広く対応出来ると思います。

身頃のパイピングのようなデザイン部分は内側がメッシュ生地になっており、熱を逃す効果もございます。*画像9

オールドのアイテムとしては珍しい単色ブラックですので、テックウェア好きにもおすすめです。

全体的に古着特有の着用感あり。劣化しやすい背タグは綺麗に残っております。

特に大きなダメージなどは見られません。

その他不明な点があれば気軽にご質問下さい。

この機会に是非よろしくお願い致します。

ステューシー ナイロンジャケット アウター ジップアップ ダブルジップ ブルゾン ストリート

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

