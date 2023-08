#HIKARIのゴルフこちら (^^)

【商品情報】

★状態★

#HIKARIのゴルフこちら (^^)58000フォローを頂けた方にはフォロー割がありますので【フォロー割にて購入希望!】とコメントください(^o^)即購入可能ですーーーー値段交渉についてーーーーーフォローして頂くと下記のようにお値下げ致します!1000円以上のご購入→100円引き3000円以上のご購入→200円引き5000円以上のご購入→300円引き10000円以上のご購入→500円引きまとめ買いでさらに200円引き!リピーターの方はさらに200円引き!!最大900円以上の割引です!!購入前に、フォロー割、まとめ買い割、リピ割とコメントお願い致します。※購入前でなければ割引できませんのでご注意下さい。※大幅なお値下げ交渉はご遠慮下さい【商品情報】☆ドライバー・フェアウェイウッドメーカー: Callaway キャロウェイ WARBIRD ウォーバード番手:1W(10.5°)、5Wシャフト: 純正カーボンシャフト硬さ:フレックスR☆アイアンメーカー: callway キャロウェイ BIG BIRTHA番手:3.4.5.6.7.8.9.P.A.Sシャフト: 純正カーボン硬さ:フレックスR☆パターオデッセイ35インチ☆キャディバックcallway キャロウェイBIG BERTHA★状態★通常使用に伴う擦り傷、小傷、当たり傷はございますが、プレーに支障をきたす様な大きな傷、劣化はなく状態良好です。グリップもまだまだご使用頂けます♪写真を載せていますので、ご購入前にご確認ください。※お譲り頂いたお品なので、詳しい購入日などのお答えができません。ご了承くださいませ。※写真にあるものが全てとなっております。※アルコール消毒、簡易クリーニング済!★配送★商品はプチプチ、ダンボール又は巻ダンボールを使用し梱包し配送いたします。★中古商品について★※商品は中古品です※コンディションは個人によって感覚が異なるため、心配な方や神経質な方や、完璧な商品をご希望の方は、ご購入はお控えください。#HIKARIのセール品はこちら (^^)c-1603"

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 やや傷や汚れあり

