希少♪ Keto ★ リュックサック 黒 レザートリム

★ 旅っぽい匂いと無骨な感じが根強い人気のKETOのリュックサック♪

★ 世界中を旅するヒッピー3人が立ち上げたブランド 。アイテムはすべて旅先で製作。民族的な雰囲気を持つトライバルなスタイルを提案♪

●ブランド

KETO

ケト

●色

BLACK

黒

●素材

コットン

本革

●サイズ

幅 36 cm

高さ 43 cm

マチ 14 cm

ショルダー 60-74 cm の間で調節可能

●仕様

外ポケット 3

内ポケット 2

背面からも出し入れ可能なファスナーあり

●状態

☆目立ったキズ汚れもなく、使用感もあまり感じられないので、美品といえるお品物かと思います(*^^*)

☆気になる点がございましたら

お気軽にご質問ください(ᴗ̤ .̮ ᴗ̤ )

※購入元

大手リユースショップで購入しました。

正規品になりますので、安心してご購入下さい。

※ 中古品になりますので

ご理解いただける方のご購入お願いいたします

※メルカリ便で発送いたします

(らくらく/ゆうゆう を入れ替える場合があります)

※お取り置き不可

※ 即ご購入可能

#KETO

#ケト

#リュックサック

#バックパック

#ショルダーバッグ

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革

商品の情報 ブランド ケト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

