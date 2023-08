GUCCI テニス 1977 ロースニーカー 8+ 27.5センチ

レザー

GUCCI直営店にて購入

未使用品

付属品 保存袋他写真掲載物

・新品未使用品でも、あくまでも一度人の手に渡った商品となります。店頭に並ぶ商品と同等の基準ではございませんので、ご了承ください。

・保存箱、保存袋についても同様となりますのでご了承下さい。

発送は主に週末となります。

以上宜しくお願い致します。

GUCCI テニス 1977 ロースニーカー 8+ 27.5センチレザーGUCCI直営店にて購入未使用品付属品 保存袋他写真掲載物・新品未使用品でも、あくまでも一度人の手に渡った商品となります。店頭に並ぶ商品と同等の基準ではございませんので、ご了承ください。・保存箱、保存袋についても同様となりますのでご了承下さい。発送は主に週末となります。以上宜しくお願い致します。

