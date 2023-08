値引きする FIELD 【2020FW】KENNETH EZ チェック柄 TROUSER その他

即ご購入頂いて大丈夫です。

専用 ノースフェイス テックエアーフリース ブラックM グレーM 2点セット

※お値下げご希望の方は、すぐに購入頂ける場合のみ、常識の範囲で希望額を明記してコメントください。

【商品】

KENNETH FIELD(ケネスフィールド)

2020FW

EZ TROUSER

ワイドなシルエット、リラックス感のあるディテールで履きやすさ抜群のイージーパンツです。

調整がしやすいウエストや裾のドローストリング。

イージーパンツと言いつつも、魅力的な生地使いからジャケットとのコーディネートが出来るのもこのトラウザーズのポイント。

膝には裏側から布帛を当てたダブルニー仕様とワーク要素も含まれた仕上がりに。

生地感も厚過ぎず、薄すぎなくオールシーズン履ける仕様です。

【実寸(cm)】

サイズS

ウエスト 〜90程度(ウエストゴム、コードにより調整可能)

股上34

股下70

渡り幅36

裾幅 〜21(ドローコードにより調整可能)

※採寸について

●ウエスト:ボタンを閉じた状態でウエストの端から端までの値×2

●股上:股下の縫い目よりウエスト上端までを直線で計測

●股下:股下の縫い目より裾先端までを直線で計測

●渡り幅:股下の縫い目より腿の外側までの直線で計測

●裾幅:裾の端から端までの直線

【状態】

特に目立つ傷や汚れ等はございません。

【カラー】

ブラウン × ホワイ× ネイビー チェック柄

【生産国】

Made in China

【素材】

表地 : コットン100%

↓他にもたくさん出品しております。

#gardenblueend

↓パンツ一覧

#gardenblueendパンツ

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

