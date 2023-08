覧頂きありがとうございます。

【新品】Zippo スターリングシルバー/V-WING、シリアル番号入り



※加工する為に開封し

電源などの確認済み

※新品未使用 iQOS ILUMA

※付属品は全て揃ってます

※ 値引き不可

カラー

水色 ホワイト パール

雲のようなデザイン☁️☁️☁️

あくまでもカスタム品ですので

塗装ムラ、キズ等ある場合がございますので

ご了承ください。

神経質な方はお控えください。

※写真は現物ですのでご安心ください、

写真と現物では多少色味が異なる場合がございます。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

カスタムしてますので

メーカー保証等は使えません。

※注意※

当店のフルペイントカスタムはホルダー(スティック)のボタンまで塗装してあるため、

ホルダーのボタンは使用不可です。

無理に押すとボタン部分の塗装が割れる恐れがありますのでご注意ください。

ILUMAのホルダーは自動加熱です。

タバコをさすと自動で加熱が始まりますのでボタンは使用しません。

加熱中に途中で吸うことを辞めたい場合は

ヒートテック(タバコ)を抜くか

チャージャーに戻すと止まります。

スムーズなお取り引きを心がけております。

お取引完了までしっかりされる方のみ

ご購入お願いいたします。

#iqosカスタム

#iqos

#iqosケース

#iqosiluma

#オリジナルグッズ

#おしゃれ

#カスタムペイント

#誕生日プレゼント

#バレンタイン

#プレゼント

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

