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商品の説明
あすなろストーンさんで購入したものです⭐︎
【蓮~Lotus flower~ 】革タグ 12枚
おしりもぷっくり、テリテリでかわいいです(*´ω`*)
ホタルガラス 勾玉 2個セット ①
2348鑑ソ付3.211ct天然ヘリオドール ブラジル産トリリアントカットルース
お仕立てにちょうど良い大きさで、
にゃんパイ様専用 黑XL
◆留めすると、ますますかわいいと思います！
天然ラリマー ルース20mm12.1g
0.43ct 八面体 ダイヤモンド ダイアモンド 原石 ルース ケース付き
シーフォーム系カラーと紹介されていました。
エメラルド 2.55ct
アフガニスタン産、とても爽やかな色味です。
ボタンまとめ売り⑲
【No.2421-1】♦︎初登場！✨♦︎アイオライト ランダムカット
シーフォーム系のグリーントルマリン
（専用）様
5.3×5.3mm
sparkl様
0.775ct
大粒 天然石 翡翠ヒスイルース 約26.45ct オーバル カボション
【天然】タイチンクオーツ ルース5.5g
アトランティスサイト ブレスレット
HIROさま専用です 高級 ヘキサゴンミックス
カラー···グリーン
Tibetan Turquoise 古銀細工 ②
商品の情報
商品の状態
未使用に近い
猫ちゃんパーツ販売
天然石 詰め合わせセール 31個 23
☆ラック様専用☆
希少上肯天珠‼️西蔵護摩供龍紋大人天珠
専用商品K-5930 ジャンピング猫チャーム レジンパーツ
青森県産 山葡萄ひご 処理済み 山葡萄かご 国産⑨
あすなろストーンさんで購入したものです⭐︎おしりもぷっくり、テリテリでかわいいです(*´ω`*)お仕立てにちょうど良い大きさで、◆留めすると、ますますかわいいと思います！シーフォーム系カラーと紹介されていました。アフガニスタン産、とても爽やかな色味です。シーフォーム系のグリーントルマリン5.3×5.3mm0.775ctカラー···グリーン
商品の情報
商品の状態
未使用に近い
最適な材料 グリーン 【ソーティング付】天然 トルマリン シーフォーム 0.775ct 各種パーツ
375
30分钟前
最適な材料 グリーン 【ソーティング付】天然 トルマリン シーフォーム 0.775ct 各種パーツ
¥
13,200
¥
11,220
(税込) 送料込み
11
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グリーン 【ソーティング付】天然 トルマリン シーフォーム 0.775ct
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出品者
62c55
1926
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コメント (6)
最適な材料 グリーン 【ソーティング付】天然 トルマリン シーフォーム 0.775ct 各種パーツ
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