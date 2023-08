日本未発売

日本未発売完売品妻のために購入致しましたが、サイズが合わない為、泣く泣く出品致します。⚠︎自宅で紐を通して室内で歩いたりはしました。色はダークグレーでとてもカッコいいです‼︎New Balanceロゴパッチ ローカット スニーカーパネルデザイン、サイドにロゴパッチ、アーモンドトゥ、フロントにレースアップ、タンにロゴパッチ、ブランドロゴ入りインソール、フラットラバーソール。イギリス製素材ソール: ラバー 100%裏地: ファブリック 100%表地: カーフレザー 100%※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度により実物と色味が異なる場合がございます。また表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。※保存環境 商品は自宅での保存です。ペット無し、非喫煙者です。※すり替え防止の為、返品、交換は致しませんカラー···グレー#ニューバランス#newbalance#991#992#993

