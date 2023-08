【2023SS】

IENA予約販売で3月に購入。タグあり。

一度短時間、着用しました。

フードにコンパクトに収納できて、とても軽く水を弾きやすいのでお出かけに便利です。

お値下げはごめんなさい。

25.300円

軽量なリサイクルナイロン製のコートは、製品洗いによる自然なシワ感が特徴で、収納してから取り出したときのラフな風合いも魅力です。シルエットはざっくり羽織れるゆったりとしたシルエットで、ウエストのドローコードでフィット感の調節もして頂けます。UVプロテクト(UPF50+、紫外線カット率95%以上)や、はっ水性等の機能性も合わせ持ち、取り外し可能なフードを付ければ急な雨にも対応可能です。

【THENORTHFACE/ノースフェイス】

1968年にサンフランシスコで産声を上げたTHENORTHFACEは、当初小さなメーカーでしたが、まもなく発売した高品質なスリーピングバッグにより高い信頼を獲得しました。

以降、スリーピングバッグやウェア、テント、バッグなどの製品づくりを通して、アウトドアの限界点を高め、「自然を模倣するのではなく、自然に存在する複数の原理感の相互作用を調整し、これまでにない新しい機能を引き出す」 フラーが唱えた''デザインサイエンス''の理念は、幾人かの経営者に受け継がれ、いまもブランドの根底に息づいています。

※メーカー品番:NPW22360

カラー···ブラック

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し可)

季節感···春、夏、秋、冬

サイズ36

肩幅51

身幅66

着丈105

袖丈51.5

重さ(g)480

袖口 31

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

