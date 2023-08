○アイテム

クロスボディ メンズ レディース ユニセックス

◯サイズ

タテ17.5 cm

ヨコ 43cm

マチ 1cm

ショルダー 45cm〜96.5cm(調節可能)

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

◯仕様

ファスナー開閉式

外側

ファスナーポケット1

内側

オープンポケット1

○状態

・全体的に綺麗な状態です。

・ベルトの部分にボンドが溶けたようなシミがあります。ご利用には支障ないと思います(画像10)

used品であることをご理解いただきお求めください。

○カラー

ベージュ系

ブラック 黒系

オレンジ系

※モニターの発色等により実際の商品の色と若干差異が発生する場合があります。また色名は出品者の主観によります。

○素材

レザー 本革

ジャガード キャンバス

■購入元

某大手ブランドリユースショップ

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

(鑑定済み品)

○お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、お写真の撮影のため使用しているバッグハンガー、アクリルの台、ペットボトル等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号:Y0176

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

