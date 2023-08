* 即購入OK * 匿名配送 * 送料込み *

〇カラー: White / University Blue / Grey

ホワイト ユニバーシティブルー グレー

〇サイズ: GS 23.5cm

〇状態:

2018年購入

着用回数5回未満

履きジワあり

ヒールプロテクター装着

(外して欲しい方はご連絡ください)

インソールとシューレースは別のものを使用していたので未使用です。

ハイパーロイヤルカラーに似た、昨年発売されました人気のカラーブロックになります。

購入時期は22年8月 ABC GRAND STAGE

レシート、領収書等はございませんのでご了承ください。

他に気になる箇所がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい(^^)

保管の際に細かい傷ができてしまいます。完璧をお求めの方はご遠慮下さいm(_ _)m

素人が保管しているもの品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

