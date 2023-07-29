【初売り】 【美品・鑑定済】ボッテガヴェネタ イントレチャート ミニバッグ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

【美品！！】クリスチャンルブタン ルビラブ ショルダーバッグ レディース

当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています。

✨希少✨ オールドグッチ 丸型 サークル ショルダーバッグ インターロッキング



良品☆ イタリア製 リアル クロコダイル マット ショルダーバッグ 緑

お気に入りの商品を探してみてくださいね！

未使用級✨ ステラマッカートニー ファラベラ ショルダーバッグ ブラック スター

#Jun_vhouse

HERZレザーハンドバッグ ショルダーバッグ 2way ビジネスバッグ



美品✨トリーバーチ ショルダーバッグ エマーソン サフィアーノ グレージュ



新品未使用 TELFAR ショッピングバッグ 小さいサイズ シルバー

○アイテム

ルイヴィトン プチノエ モノグラム ショルダーバッグ 巾着 M42226

【美品・鑑定済】ボッテガヴェネタ イントレチャート ミニバッグ ショルダーバッグ

【美品】A.P.C アーペーセー ハーフムーン ショルダーバッグ ネイビー



未使用級 ロエベ アクセサリーポーチ ハンドバック レザー ブラック エンボス

○ 購入元

アナザーアングル ハンドバッグ レザー

大手リサイクルショップで購入しました。

☆新品・未使用☆COACH ショルダーバッグ ビートサドルバッグ ブラック

正規品になりますので、ご安心してご購入下さい。

美品 IACUCCI アリア SD SALE E PEPE ショルダー バッグ



プラダ ショルダー オフホワイト

ブランドリユース店

COACH美品☆ショルダーバッグ水色スカイブルーコーチ完売

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

【英国王室御用達】LAUNER London 2way 高級 ショルダーバック黒

質屋・古物市場・ストア商品

FENDI フェンディ ズッカ柄 ショルダーバッグ ブラック ブランド

鑑定済商品

JIMMY CHOO ショルダーバッグ パーティーバッグ



GUCCI トートバック



【美品】COACH ショルダーバッグ型押し ホースロゴ レザー シボ革 ブラック

○サイズ

オールドコーチ ショルダーバック ステーションバック 2way ターンロック

H約11cm

FENDI バイザウェイ ミディアム ブラックレザーボストンバッグ スカーフ付き

W約20cm

GW割中★LOEWE／ロエベハンモック★ブラック／スモール

D約5cm

GANNI ピンクショルダーバッグ

ショルダー：約127cm

お値下げ CHANEL☆ヴィンテージマトラッセ！リカラー済☆



【美品✨】アタオ エルヴィ ショルダーバッグ 2way デニム ブルー

シリアルNo.B01832406P

GOOD GRIEF! グッド グリーフ！ Embroidery バッグ



Samantha Thavasa 【カードキャプターさくら】ショルダーバッグ



ADC02 バーバリーズ 美品 ショルダーバッグ 中生地ノヴァチェック

平置き実寸。

《CLAIRE クレア》ステンドグラスイタリアンレザーショルダーバッグ ピンク

素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。

レア商品 Vivienne Westwood ショルダーバッグ



コーチ COACH ミッキー レザー バッグ キャメル ディズニー ショルダー



【美品】ステラマッカートニー ファラベラ ボックス ブラック ハンドバッグ

○状態

Celine Smell Verical

多少使用感はございますが、まだまだお使い頂けます。

バーバリー ノバチェック シャドーホース ショルダーバッグ



【MARNI】マルニ レザー スタッズ ショルダーバッグ



ヤングアンドオルセン フレームワーク別注 トートバッグ 牛革 A4収納可

○カラー

オフホワイト 紐のみ

イエロー 黄

◆ルイヴィトン ショルダーバッグ 巾着 モノグラム



極美品✨ マーガレットハウエル レザー トート ハンドバッグ ブラック シボ



【希少✨】フェラガモ ショルダーバッグ どんぐり レザー ロゴ刻印 ゴールド金具

○素材

限定セール ルイ ヴィトン トロター アクセサリーポーチ ショルダー バッグ

レザー ラムスキン

jw anderson ジョルダーバッグ



グッチ ショールダーバッグ 新品未使用



着画有 極美品 アニヤハインドマーチ NAVIS ハンド ショルダー 2way

○付属品

美品✨J&M DAVIDSON カーニバル ショルダーバッグ レザー グレー

付属品は撮影のみで付属致しません。

美品✨グッチ ショルダーバッグ GGスプリーム PVC ホワイト 388924



新品 マイケルコース バック ショルダーバック ボディバック



オールドグッチシェリーラインショルダー

○配送

マイケルコース 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

ルイヴィトン モノグラム ヴィンテージ ショルダーバッグ

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ブラダ、バッグストラップ新品



お値下げ ザネラート ポスティーナs グレー



プラダ PRADA ヴィッテロダイノ ショルダーバッグ

こちらにもオススメ商品を出品中です。

オールドグッチ ワンショルダーバッグ エナメル インターロッキング イタリア製

#Jun_vhouse

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています。お気に入りの商品を探してみてくださいね！#Jun_vhouse○アイテム 【美品・鑑定済】ボッテガヴェネタ イントレチャート ミニバッグ ショルダーバッグ○ 購入元大手リサイクルショップで購入しました。正規品になりますので、ご安心してご購入下さい。ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○サイズH約11cmW約20cmD約5cmショルダー：約127cmシリアルNo.B01832406P平置き実寸。素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。○状態多少使用感はございますが、まだまだお使い頂けます。○カラーイエロー 黄○素材レザー ラムスキン○付属品付属品は撮影のみで付属致しません。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。こちらにもオススメ商品を出品中です。#Jun_vhouse

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

期間限定値下げ 新品 シャネルチェーンウォレット シャネルチェーンバックCOMME des GARCONS ガマ口ショルダーバッグ 数字ロゴ【新品未使用】02 MARNI ストライプミニショルダーバッグ イノックスグレー☆バレンシアガ☆鞄ITAGAKIleather craft by emiショルダーバッグヴァレクストラ チェーン 完売品ルポバルセロナ アバニコ プリーツバッグ ショルダーバッグDakota がま口 ポシェットエルベシャプリエ ショルダーバック 美品■Ferragamo（フェラガモ）良品 /レザー/セミショルダーバッグ/ブラック