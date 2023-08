*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*

必ず、商品説明とプロフィールをご一読後に

質問や購入をお願い致します。

*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*

【製品情報】

袖丈:長袖

カラー:ブラック

サイズ:38

季節感:春、夏、秋

品番:CWNT191074

【サイズ(平置き)】

着丈:約44cm

身幅:約44cm

袖丈:約60cm

【品質表示】

写真参照

【状態】

¥12,320(税込)

状態は写真をご確認ください。

お色味は2枚目が近いです。

汚れ、ほつれなどは見当たらず状態はとても良いです。

自宅保管をご理解の上、購入をお願い致します。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

【ご注意】

■服や靴などは表記されているサイズを記載していますが、メーカーや国によって差異があります。

■ご使用の機種や画面の明るさなどで写真の色が実際の色と違って見える場合があります。

■平置き・メジャーでの採寸の為、実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

■イメージと違う、サイズが合わなかったなどの自己都合の返品や評価下げはご遠慮願います。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

以上ご了承の上、ご購入をお願い致します。

折り畳み、雨避けして最安値の発送方法で発送致します。

おまとめ購入値引き大歓迎♪

#もちもちおもち

↑URL先にて「販売中のみ表示」にチェックを入れると分かりやすいです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 未使用に近い

