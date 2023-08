pammのニットです 。

pammのニットです 。お色は透明なパープルグレー になります ◎可愛くて一目惚れで購入しましたがお色味が私には似合わず ..泣く泣く出品致します .. (;; )▽ 以下 商品説明欄より抜粋「 透明な空気のチェック 」をプルオーバーのニットにしました 。澄んだ冬の空に大きなチェック 。その線は雲や新幹線、涙や鼻水 。色んな情景が重なり、切ない心模様のチェックです 。ふんわりと起毛した糸を使用し、パジャマとはまた違った風合いのチェックに 。シルエットは少し大きめで、パジャマの上からもゆったりと着用する事が出来ます 。縦と横に2箇所ハンドステッチを施し、チェックに奥行きを演出しました 。さらにリバーシブルでも着用できるようデザインしております 。裏面の全く異なるチェックもお楽しみ下さい 。: size : フリーサイズ着丈 68㎝肩幅 57㎝身幅 58㎝袖丈 57㎝※ あくまで 古着 となりますのでused にご理解頂ける方のみご購入頂きますよう お願い致します 。#pamm #ニット

