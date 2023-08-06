当店の記念日 モッズコート アウター、Springfield、迷彩 モッズコート

米国カジュアルスポーツブランドＳＰＲＩＮＧＦＩＥＬＤのモッズコートを出品致します。表地に上質の高密キャンバス綿布を使用しミリタリー調モッズコートに仕立ててあります。ベーシックなデザインで色々なボトムに合わせてかっこよく着飽きのしないデザインだと思います。冬のタウンユース、旅行等に活躍すると思います。

HERMES ジャケット

ダメージ加工品の為、生地のしわ、色落ち、色むら等、ご理解の上、ご入札お願いいたします。

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●本体＜素材＞綿１００％（高密キャンバス綿布 平織） 袖裏地：ポリエステル１００％

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●＜カラー＞グリーン系カーキ

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●参考価格（当店頭価格）：２４，８４０円

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

米国カジュアルスポーツブランドＳＰＲＩＮＧＦＩＥＬＤのモッズコートを出品致します。表地に上質の高密キャンバス綿布を使用しミリタリー調モッズコートに仕立ててあります。ベーシックなデザインで色々なボトムに合わせてかっこよく着飽きのしないデザインだと思います。冬のタウンユース、旅行等に活躍すると思います。ダメージ加工品の為、生地のしわ、色落ち、色むら等、ご理解の上、ご入札お願いいたします。●本体＜素材＞綿１００％（高密キャンバス綿布 平織） 袖裏地：ポリエステル１００％ ●＜カラー＞グリーン系カーキ ●参考価格（当店頭価格）：２４，８４０円#モンクレール#モンクレー#MONCLER#duvetica#ドゥべティカ#ドゥべチカ#ケープハイツ#CapeHEIGHTS#ヘルノ#HERNO#タトラス#tatras#水沢ダウン#DESCENTEALLTERRAIN#デサント#オルテライン#ノースフェイス#thenorthface#パタゴニア#Patagonia#カナダグース#CANADAGOOSE#ゴアテックス#GORETEX#goretex#西川ダウン#ナンガ#nanga#オーロラ#ユニクロ#プレミアムライトダウン#ハイブリッドダウン

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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