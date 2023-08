ご覧頂きありがとうございます♪

【新品未使用】ドゥニーム 名古屋モデル w31



こちら、アベイシングエイプ スター

ストレート デニム のご紹介です(^^)

■表記サイズ:M

■実寸:

ウエスト 約85cm (平置き×2)

股下 約80cm

股上 約28cm

わたり幅 約28cm

ヒップ 約105cm(平置き×2)

裾幅 約18.5cm

※素人の採寸ですので多少の

誤差はご了承ください

#エムワイジェイM81〜87

↑↑ウエスト81〜87cmのメンズ商品はこちら↑↑

■素材:

綿 100%

■コンディション:

特に目立つ汚れやダメージなど無く

全体的に綺麗な状態です

※送料の関係で発送する際には

コンパクトに畳ませて頂きます事

ご了承お願いします

※USED品のご使用に慣れた方、USED品に

理解のある方のご購入をお願い致します

1759

LL 09480763

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

