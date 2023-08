ご覧いただき誠にありがとうございます

を紹介させていただきます

お色はブラック

サイズは36

(状態)※主観になります

使用感少ない極美品です

(商品特徴)

22年秋モデル

バブアーの人気モデルです

ブラックの生地にブラックのコーデュロイ襟、ジップはシルバーです

たっぷりした身幅にショート丈、シンプルなデザインでジャケットの上からでも羽織っていただけます

(実寸)

サイズ 36

着丈 62

身幅 63

裄丈 81.5

※素人採寸になります、誤差はご容赦ください

個人出品であり、プロとして販売されている方の様に詳細な状態説明はできない部分がございます

不明の点、確認必要な点につきましてはご購入前に質問にてご確認ください

LARDINIやTAGLIATORE、STILE LATINO、Circolo、Belvest、BOGLIOLI

Moorer、HERNO、HEVO、ASPESI、FORTELA、SEALUP、Cinquanta、VALSTAR、Barbour、ペトリロ、Cruciani、ZANONE、Drumohr 、Finamore、Giannetto、BARBA、ORIAN、GUY ROVER、PT01、INCOTEX、ENTRE AMIS、BERWICH、GERMANO、BEAMS F ビームス brilla per il gusto baracuta grenfell invertere

alden、Edward Green、j.m weston、charch's、CROCKETT&JONES などを愛用しています

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バブアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

