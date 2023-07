１着でも送料無料 MSGM エムエスジイエム トレーナー 長袖 ブラック グリーン 黒 緑 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

2回着用しましたが、今後着用しないため出品致します。

EVILACT イーブルアクト 七分袖 Tシャツ



▪️サイズ:XS

総丈 約66cm(後襟下~裾)

肩幅 約47cm(肩〜肩)

袖丈 約64cm(肩〜袖口)

床に置いての素人測定のため、誤差ございますことご了承ください。

▪️カラー:ブラック×グリーン

▪️状態:

目立った傷や汚れはございません。

素人保管のため、折りジワや小傷、ほつれなどのある可能性はございます。

ご返品交換不可商品です。

あくまでも中古品ではございますので、画像をよくご確認の上、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

#MSGM

#エムエスジイエム

#トレーナー

#長袖

#ブラック

#グリーン

#黒

#緑

#コットン

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド エムエスジイエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

