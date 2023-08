APPLE WATCH シリーズ4 NIKE+ 40mm の中古品です。

使用に伴う小キズやすり傷があります。

写真に写っているものがすべてです。オマケもつけてます。

純正バンドも付けてます。

BLUETOOTH対応有

BUILT IN MICROPHONE有

CASE MATERIAL: ALUMINIUM

CATEGORY: SMART NO SIM

DESIGN: WATCH/BRACELET

DISPLAY SHAPE: FULL RECTANGULA

FITS FOR BRAND(CW): APPLE

GPS HARDWARE: BUILT−IN GPS HW

NFC有

OPERATING SYST_CoreW: WATCH OS

WIFI対応有

color: BLACK

スピーカ有

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(Core Wear): OLED

モバイルデバイスコネクション: WIRELESS

加速度センサー有

心拍数モニター有

防塵・防水機能: NO

#Apple

#APPLE

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

