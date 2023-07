-

□ サイズ

Nudie Jeans/ヌーディージーンズ 1004663 GRIM TIM



evisu道楽ジーンズ No2.みかん 34 in

表記サイズ:34 ウエスト86

正規品 ディースクエアード usedジーンズ サイズ44



90s Levi's sport jeans



supreme Rigid Baggy Jean Rigid Indigo 30



ポロ プリントホワイトデニム

□ 平置き実寸サイズ

DENHAM 大きいサイズ 50 ダメージ加工デニム XXL ジーンズ



【激渋】Dsquared2 クラッシュデニムパンツ ストレート ペイント 42

ウエスト : 約43cm

OrdinaryFits オーディナリーフィッツ デニムパンツ

股上:約27cm

ヘキシコ オアスロウ デニムパンツ

股下:約76cm

ジースターロウ 5620 3D ZIP KNEE SKINNY 定価35200円

わたり:約27cm

USA製 80s 90s Levis ホワイトデニム デニム ジーンズ D875

裾幅:約28.5cm

LEVI'S® × NIGO HICKORY STRIPE 501® 33



ヴィンテージ 501 66後期

※多少の誤差はご了承下さい

登坂広臣着用 Denim Drawstring E.Wide 5pocket



未使用【USA直輸入】Maverick レギュラーフィット・フレアジーンズ



ジェラード ラストリゾート 対戦モデル



ヤドくん様専用 リーバイス フェノム 505-0207M

□ 素材

Levi's リーバイス 501ZXX 1954年モデル 復刻版 ヴィンテージ



LOUIS VUITTON メンズ ホワイトデニム 32インチ

綿100%

Levi’sリーバイス別注501(R) W30/L28 ブラック



美品【SUGAR CANE】LOT.2021 デニムパンツ W28L32



【美品】アクネストゥディオズ ルーズフィットジーンズ2003(サイズ30/30)



AKM エイケイエム カラーデニム イエロー サイズS

□ 商品紹介

ディースクエアード 20AW タイディーバイカー 42 S71LB0801



【新品未使用】ヤコブコーエン BARD 32インチ JACOB COHEN

“ BIG JOHN JEANS ” 日本製

【期間限定値下げ中】supremeパンツ / 32inch



エヴィスNO2 2001 30×35 ワンウォッシュ ペイントなし

1960年代に日本(岡山県倉敷市児島)で初めて国産ジーンズを手掛けたジャパニーズジーンズのパイオニア・ビッグジョンの希少なヴィンテージアイテム

【限定モデル 超美品】Nudie Jeans DRY REBIRTH EMBO



97年USA製 Levi's 501ブラックデニム LB04



ラウンジリザード ハイパワーストレッチデニム ニューフィット

フラワームーブメント(ヒッピー)を支持する若者のアイコンとなったジーンズで、Y2Kリバイバルにより再注目を浴びているブーツカットシルエット。

エルエルビーン デニムパンツ 80~90s USA製 紫 パープル 先染



【ヴィンテージ】 リーバイス501 66前期モデル

「ビッグベル」と呼ばれる、裾に向かって大胆にフレアしたシルエットで脚長効果があり、1970年代当時の雰囲気で着用出来ます。ブッシュパンツ型。

NBA ワイドパンツ バギーパンツ オールスター Lakers レイカーズ



RALPH LAURENホワイトダメージデニム ウエスト86cm

まだまだ色落ちが楽しめるブルーカラーデニム。

ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン リーバイス サルエルデニムパンツ 後染め

ボタンフライ。ロゴ刻印入り、刺繍タグ、ヒップ革パッチ付。抜群に雰囲気の良い激シブな一点物。

evisu エヴィス エビス ジーンズ 大黒



ACNE STUDIOS デニム スリムフィット ジーンズ



660 Kensuke Andou様専用 美品00sUSA古着リーバイス550



AURALEE ジーンズ 値下げ交渉可

70s 80s 90s レトロ 下北沢 高円寺 古着 ストリート モード 韓国 デザイナーズ HIPHOP ラッパー B-BOY アメカジ ロック パンク グランジ系コーデに。

1890モデル LVC 501xx



正規 20SS DIOR ディオール インディゴデニム

菅田将暉さん 小松菜奈さん あいみょんさん等の個性的なファッションがお好きな方にも(╹◡╹)

Nudie Jeans GRIM TIM DRY BLACK SELVAGE



90s マリテフランソワ ジルボー シャトルパンツ デニム 40M

サイズが合えばユニセックスに着用頂けます。

【最終値下げ】LFYT Lafayette デニム



DSQUARED2 SKATER JEAN ディースク デニム ハワイアン 44

ビッグサイズのトップスと合わせてルーズにも、

ニグロリーグ 刺繍 ワッペン デニムパンツ バギーパンツ バルーン ブラック

タックインで着用しても雰囲気の良いコーデに◎

NUMBER (N)INE ナンバーナイン NNP-S801A ハート涙デニム



Re:ORDINARY DENIM 5POCKET 5year size 36



Archive HELMUT LANG PAINTING JEANS



bbc icecream デニムパンツ

used品の為、やや着用感有り。

90s Levi's 550 先染め 米国製 ブラックデニム ジーンズ

膝に部分的な褪せ、踵に若干ズレがみられますが、

良品 ディーゼル THOMMER ジョグジーンズ デニムパンツ 32インチ

目立つ傷汚れは無く、まだまだ長く着用頂けます。

the_end様専用❗️2022AW❗️Skater Jeans サイズ50

神経質な方、古着慣れしていない方はご遠慮下さいm(._.)m

j.w.anderson ジェイダブリューアンダーソン パッチワークデニムパンツ



HYPER DENIM ホワイト紐付スプラッシュペイント加工デニムパンツ 28

-

ビッグE 60s前期 16ボタン ナイスボロ!



soerte ワイドストレートロールアップデニム(ペイント)

股上···ハイウエスト

美品 90s Lee USA製 200-8908 W31L30 ブラックデニム

丈···フルレングス

POLO Ralph Lauren RRL ビンテージデニム

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ビッグジョン 商品の状態 やや傷や汚れあり

