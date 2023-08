大人気ブランド「CLANE」の

大人気ブランド「CLANE」の今季新作のTシャツになります。当ブランドのオンラインで購入致しました!!1回着用のみ、タグをお付け致します。大・大・大人気商品なので、発売日初日で完売しております。レイヤード風のデザインカットトップス。ゆるめのTシャツにホルターのインナーを着用した様に見えるデザインがポイントで、衿ぐりのディテールに拘りました。チラッと見える肌見せ部分がヘルシーで女性らしい印象にしてくれます。やや肩がドロップしており、程よいゆとりがあるサイズ感なので体型を選ばず着用いただけます。シンプルなボトムとの合わせがおすすめで、アイテム一つで普通のTシャツにはないこなれ感を出してくれます。◾️商品名:HALTER LAYERED TOPS◾️品番:14105-1352◾️色:WHITE(完売色)◾️サイズ:1◾️寸法:肩幅約53cm バスト約58.5cm 袖丈約20.5cm 着丈約70cm ※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。◾️素材:コットン100%◾️価格:15,400円(税込)◾️生産国:日本製細心の注意を払って商品をチェックしておりますが、見落としている傷や汚れ等見られるかもしれません。あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入頂きますようお願い致しますm(_ _)mカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋

