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【信頼】 HIPS ヒップス　本革　ストラップサンダル サンダル

商品の説明

カラー···ブラック
BEAUTY & YOUTH BIRKENSTOCKSiena サンダル
素材···本革
超美品！セリーヌ　ウェッジソールサンダル
ストラップ···ストラップあり
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柄・デザイン···無地
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新品未使用
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メーカー販売価格¥15400
ktjdmtさま 専用です。

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商品の情報

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ブランドヒップス
商品の状態新品、未使用

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カラー···ブラック素材···本革ストラップ···ストラップあり柄・デザイン···無地サイズS(22.0-22.5cm)新品未使用HIPS サントロペコンフォート　ストラップサンダルメーカー販売価格¥15400#無印良品#無印#シンプルサンダル#ミニマリスト#本革#レザー#サントロペ#マジックテープ##ベルクロ#サンダル#キレイめ#ママ#おしゃれママ#素敵な靴#オープントゥサンダル

商品の情報

商品のサイズ22cm
ブランドヒップス
商品の状態新品、未使用

【信頼】 HIPS ヒップス　本革　ストラップサンダル サンダル

42分钟前

【信頼】 HIPS ヒップス　本革　ストラップサンダル サンダル

¥13,800 ¥11,730

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4ece785956e0
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