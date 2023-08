ご覧いただきありがとうございます♪ 安心・丁寧な取引を心がけております。

――商品説明―――――――――――

■出品コメント:

ルイヴィトンのウエストポーチ「サンチュール・ジョギング」です。軽く柔軟なダミエジュアンキャンバス製の、オリンピック限定品が、なかなかキレイな状態でのご出品です!

■サイズ:

横 34㎝(収納部) × 縦 14㎝ × マチ 2~6 ㎝

■入手ルート(購入先店):

信頼厚い「ブランド質屋」よりお安く譲り受けております。

真贋検品済みですので安心してお買い求めください。

■シリアル/商品番号:

AR0054

■付属品:

なし(付いておりません)

■素材:

ダミエ・ジュアン

■カラー:

グレーとブラウンの中間色

――商品状態―――――――――――

■ランク:

外観ランク【A~AB】 内観ランク【A】

■外側の状態:

ふちスレ(汚れ)ありますが、全体的にはキレイな状態です。

■内側の状態:

特にキズや汚れはなく、キレイな状態です。

■金具類:

概ねキレイな状態です。

■持ち手/ショルダー:

良好です。

■ランク基準:

S→新品に近い

SA→使用感ほとんどなくコンディションが非常に良い

A→使用感少なくコンディションの良いもの

AB→やや使用感はあるが全体的に程度が良い

B→それなりのユーズドの使用感・ダメージあり

BC→かなりの使用感・ダメージあり

――注意事項―――――――――――

■お互いのトラブル回避のために、お写真やご説明をよ~くご覧いただいた上でのご購入をお願いします。小さめの写真は拡大してご覧ください。

■鑑定検品を経て出品しております。過度に疑い深い方はご購入をお控えください。

■万一、商品に不備がございましたら評価前に「取引メッセージ」よりコメントお願いします。返品もお受けしております。

ヴィトン ダミエジュアン ウエストポーチ ウエストバッグ オリンピック限定品 男女 ボディーバッグ ベストバッグ 男女

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

