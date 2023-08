"【フォロー割引実施中!!!!】

DOG ペイントジャケット

※リピーター割引もあるので、詳しくはプロフィール参照d(^o^)

■商品説明

【ブランド】

【サイズ表記】

M

【サイズ実寸(㎝)】

〇ジャケット

・着丈 78

・身幅 54

・肩幅 45

・袖丈 61

〇パンツ

・ウエスト 86

・股上 34

・わたり 35

・股下 71

・裾幅 24

【カラー】

カーキ

【素材】

※添付写真のタグを確認してください。

【コンディション】

A

S:ほぼ新品

A:若干の使用感はあるが、比較的美品

B:使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

C:使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

D:過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

ご検討される方は古着へのご理解よろしくお願いしますm(_ _)m

神経質な方はお控えください、、

使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

他にも古着を中心に取り扱っておりますd(^_^o)

ぜひご覧ください!

↓全商品検索

#Sin古着・雑貨店

【管理番号】

a0077"

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

カラー···グリーン

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

