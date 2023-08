柔らかな質感の 【PSA10】メイ SR｜激レア その他

【商品説明】

カテゴリ :ポケモンカード

商品名 :メイ

レアリティ:SR

PSAランク:PSA10

※写真の個体をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。

カード、ケースともに白欠け、擦り傷なく美品です。

横線、縦線等はないように見受けられます。

素人検品ですので、写真をご確認の上、ご判断ご購入よろしくお願いいたします。

写真追加、いつでも承ります。

【発送方法】

ぷちぷちで巻いた後クッション封筒に入れての発送です。

折れ濡れ対策は万全です。

追跡可能なゆうゆうメルカリ便を利用します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

