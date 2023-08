人気が高い ★ラブレボ！！★ラジオＣＤ⑥枚セット（未開封）＋【夏の余韻（非売品）】 アニメ

【状 態】

★新品CD 太陽の子エステバン音楽集 PAL/越部信義先生/スタジオぴえろ/2点

画像⑤の『夏の余韻』以外は全て新品未開封品です。

【セット内容】

・ラブレボ!!レボリューション!!!

ラジオCD①〜③

・ラブレボ!!乙女的恋革命★

ラジオCD④〜⑥

・ラブレボ!!乙女的恋革命

メッセサンオー特典『夏の余韻』

◎全て初回生産完全限定盤

◎『夏の余韻』は非売品なのであまり出回ってないです。

★ラブレボ!!★ラジオCD⑥枚セット(未開封)+【夏の余韻(非売品)】



#PS2#DS#PSP#恋愛シミュレーションゲーム#エンターブレイン#桜川ヒトミ#一ノ瀬蓮#声優#ラジオCD#夏の余韻#非売品#完全限定盤

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

