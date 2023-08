ご覧いただきありがとうございます。

小さいサイズCouture高級ウエディングドレス5号7号9号赤紫カラードレス

他サイトでも出品しているため、コメントいただけるとありがたいです。

【着用時体型】

身長154cm

バストトップ:79cm

アンダー:65cm

ウエスト:57cm

【お直し】

ドレス丈:約3cmほどカット

バックスタイル:ジッパーから編み上げに変更

他、脇に滑り止めをつけました

その他:

8枚目、リボンの後ろに破れを発見したのでお値下げします。着用すれば背中につく部分のため、見えない箇所となります。

10枚目、ドレス丈は少し余っておりました。

当日は、12cmヒールを着用しました。

歩きやすくするため、元々付いていたパニエに更にボリューム少なめのパニエをレンタルして着用しました。

編み上げに変更したので、サイズは多少余裕があると思います。

ANTONIO RIVAならではのミカドシルクでハリがあり高級感があります。

胸元は立体感があり、小胸でもさみしくありませんでした。

有名なデザインではなく、シンプルでかっこいい感じですので、他の方と被りたくないけれど、上質なものを着用されたい方におすすめです。

WMICHAELへ当初別のドレスを購入予定で伺いましたが、セール会場へ出す前のクリーニング直後の状態で出会い、一目惚れして購入しました。

とても思い入れのあるドレスなので、綺麗なうちに次の方にお譲りできればと思います。

クリーニングから戻ってきたままの特大段ボールの状態で発送予定です。

ざっとみたところ特に気になる汚れはありませんが、素人ですので見落としている可能性もございます。

中古品である旨ご理解いただいた方のみお取引させてください。

お安い商品ではございませんので、ご質問等遠慮なくコメントください。

#ANTONIORIVA #AntonioRiva

#アントニオリーバ #アントニオリーヴァ

#シルク #ミカドシルク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

