バジーレ28の大きいサイズノースリーブカットソーです!

バジーレ28 大きいサイズ ノースリーブカットソー ブラック/花柄 サイズ15号

サイズ46 日本サイズ15号になります。

カラーはブラック/花柄です。

2017年に新宿伊勢丹にて購入しました。

¥43000位でした。

新品未使用です!

前見頃と後身頃の生地が違う素材で作られたタンクトップ型のノースリーブカットソーです。

前見頃はポリエステル素材、後身頃はレーヨンやナイロン等の素材で伸縮性のある柔らかい生地になっています。

前見頃には大きな花がプリントされています。

とてもインパクトのあるノースリーブです!

インナーとしても素敵です。

寸法(平置き)

サイズ46 日本サイズ15号

肩幅 37㌢

身幅 50㌢

着丈 69㌢

素材

ポリエステル 100%

別地(後身頃)

レーヨン 73%

ナイロン 11%

ポリエステル 10%

ポリウレタン 6%

発送の際はコンパクトに折り畳んで梱包させて頂きます。

即買いOKです!

他の商品とのまとめ買いをご希望の方はご購入前にコメント欄にご連絡下さい。

お値引きさせて頂きます!

「専用」は承っておりませんのでご了承下さいませ。

新品未使用ですが素人管理品ですので気になる方はご遠慮頂ければと思います。

#β

#ベータ

#バジーレ28

#ギャバジンK.T

#Gabardine K.T

#婦人服

#BASILE28

#タンクトップ

#ノースリーブ

#ノースリーブカットソー

#カットソー

#花柄タンクトップ

#新宿伊勢丹

#新品未使用

#レディース

#大きいサイズ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド バジーレベントット 商品の状態 新品、未使用

