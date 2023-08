一流の品質 ジャニーズWEST CD・DVD 邦楽

#ジャニーズWEST #CD・DVD

①ええじゃないか 初回盤 なにわ侍盤

②go WEST よーいドン 初回盤 アルバム

③ ジパング大きに大作戦 初回盤A

④夢を抱きしめて 初回盤B

⑤パリピポ 初回盤 アルバム

⑥ズンドコパラダイス 初回A

⑦ズンドコパラダイス 初回B

⑧バリハピ 初回A

⑨バリハピ 初回B

⑩ラッキィィィィィィィ7 初回盤 アルバム

11逆転Winner 初回A

12逆転Winner 初回B

13人生は素晴らしい 初回A

14人生は素晴らしい 初回B

全てDVD付き初回盤

全て帯付き

帯は5枚目の写真のように中に入れてあります。

※スレあり

バラ売りの場合

CD 1枚×700円

アルバム×1100円

