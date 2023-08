ご覧いただきありがとうございます。

名器のアイアン mp-53 7本セットです。

夏用のクラブとして大事に使用してきましたが、冬用のクラブセットを通年で使用することにしましたので出品致しました。

画像にありますが、9番アイアンのベアグラウンドからの石傷があります。

使用に特に問題はありませんが、ご確認をお願いします。

その他は通常使用における傷のみで、フェース面もきれいな方だと思います。

シャフトはダイナミックゴールド s200

4番以外は2週間前にグリップ交換済みです。

シャフトのシリアルナンバーを載せています。

調べたところ、Y刻印ではありませんが、末尾3Cは養老工場での管理ナンバーとのこと。

養老モデルを探している方も、メイドインジャパンですのでご安心ください。

mpシリーズの中でも優しいモデルで、打感・打音に惚れ込んで購入したモデルになります。

スピンのかかりもいいです。

ロフト角 7番34度を起点に、前後4度ずつの移行なので、キレイに10-15ydの打ち分けが出来ます。

ソールはワイドソールではなくあくまでmpの名に恥じない小ぶりなシャキッとしたアイアンです。

DGシャフトと相性が良く、粘りを感じながらしっかり打ち込んでいくと適正スピンと高さを出せます。

中番手はポケットキャビティ形状、短番手はマッスルの様なバックフェースになっています。

ラフの抜けもいいので「マッスルバックのような小ぶりのアイアンが好みだけど、キャビティの優しさもほしい」といった方におすすめです。

DGシャフトは状態良好、いつも磨いて保管していました。

毎度書かせていただいておりますが、中古品の為ご理解ある方のみご購入をお願い致します。

お値引き、質問等ありましたらコメントお願いします。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

