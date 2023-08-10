新しいブランド ポケモンカード　クレイバースト スノーハザード ナンジャモ ジムセット ポケモンカードゲーム

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PSA10 英語版 鑑定品 ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGX

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ご覧頂きありがとうございます！※他にも出品しておりますのでお時間がある時にご覧下さいm(_ _)m【商品】ポケモンカードスカーレット&バイオレット拡張パック スノーハザード&クレイバースト ポケモンセンター ナンジャモ ジムセット【状態】新品・未開封シュリンク付き【発送方法】らくらくメルカリ便ポケモンセンターオンラインの箱のまま発送させて頂きます

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