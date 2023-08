K-0244☆ADORE グレー ウール ワンピース 38 極美品

上質なウールのワンピースです。

ワンピースではなく、ロングトップスとして着ても素敵だと思います。

とても状態の良い極美品です。

お気に召しましたらお買い得です。

画像をご確認の上お求め下さい。

参考価格 約50.000円

#青あお

ご検討中の方はぜひプロフィールの確認を

お願いします!

---------------------------------------

●ブランド

アドーア

●サイズ表記 38

肩幅:37

身幅:47

身丈:88

袖丈:57

※単位cm(平置き計測)

(素人採寸のため目安にして下さい。)

●素材

画像のタグでご確認ください。

●状態

こちらの商品状態は【S】です。

【SSS】タグ付き新品

【SS】タグなし新品

【S】 極美品 ほとんど使用感なし

【A】 全体的な使用感はあまりなく目立つ傷や汚れなし

【AB】全体的な使用感はあるが目立つ傷や汚れなし

【B】 シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない

【C】 目立つ傷や汚れ穴あき等あり

【R】 古着特有のデザイン性のあるダメージ、

風合い有り、ヴィンテージ

※ダメージ箇所を画像でお知らせしていますが、画像に見えないスレなどのダメージがある場合がございます。

あくまで中古、新中古品としてご判断ください。

●購入場所

古物リサイクル市場より購入

★発送について

・送料を抑えるため出来るだけ圧縮してコンパクトに

梱包、一番安い配送方法でお早めに発送致します。

靴の箱がある場合でも、プチプチに包み発送致します。

画像に箱がある場合で、箱がほしい方はお伝えください。

こちら→ #青あお

#メルカリ

#サステなストア

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドーア 商品の状態 未使用に近い

K-0244☆ADORE グレー ウール ワンピース 38 極美品上質なウールのワンピースです。ワンピースではなく、ロングトップスとして着ても素敵だと思います。とても状態の良い極美品です。お気に召しましたらお買い得です。画像をご確認の上お求め下さい。参考価格 約50.000円#青あおご検討中の方はぜひプロフィールの確認をお願いします!---------------------------------------●ブランドアドーア●サイズ表記 38肩幅:37身幅:47身丈:88袖丈:57※単位cm(平置き計測)(素人採寸のため目安にして下さい。)●素材画像のタグでご確認ください。●状態こちらの商品状態は【S】です。【SSS】タグ付き新品【SS】タグなし新品【S】 極美品 ほとんど使用感なし【A】 全体的な使用感はあまりなく目立つ傷や汚れなし【AB】全体的な使用感はあるが目立つ傷や汚れなし【B】 シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない【C】 目立つ傷や汚れ穴あき等あり【R】 古着特有のデザイン性のあるダメージ、 風合い有り、ヴィンテージ※ダメージ箇所を画像でお知らせしていますが、画像に見えないスレなどのダメージがある場合がございます。あくまで中古、新中古品としてご判断ください。●購入場所古物リサイクル市場より購入★発送について・送料を抑えるため出来るだけ圧縮してコンパクトに 梱包、一番安い配送方法でお早めに発送致します。靴の箱がある場合でも、プチプチに包み発送致します。画像に箱がある場合で、箱がほしい方はお伝えください。こちら→ #青あお#メルカリ#サステなストア

