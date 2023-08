【モラビト】

【モラビト】裾にスリットの入ったロングシャツ。⭐︎クリーニング済⭐︎牛革のポイントと、お揃いのひもベルト付き。 張りがある涼しげなさらりとした生地です。1番上以外は全部隠しボタンのため全部止めるとすっきりとした縦ラインです。全部開けると羽織としても着れます。上の方を開けたり、下の方を開けたり、紐ベルトを正面で蝶々結びにしたり、横で結いてたらしたり、ひも通しがあるので後でも結けます。ベルトを変えるとまた違う表情に。色味的にインナーにタートルネックなどを着れば秋でもいけます。○サイズ 38着丈 約87センチ身幅 脇下約51センチ袖丈 約55センチスリットの長さ 前約22後ろ約15センチ○素材 レーヨン、シルク、牛革○定価税抜き45,000円去年の初夏に購入※出品はロングシャツのみです。合わせたバッグ出品中!#モラビト #モラビトブラン#アンタイトル #23区 #リフレクト #デプレ #自由区などが好きな方カラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···麻

